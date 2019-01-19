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На Сицилии продают дома по цене 1 евро

Покупатель должен выполнить только одно условие.

Фото : moya-planeta.ru19 января 2019, 21:17

Самбука, один из красивейших сицилийских городов, продает десятки старинных домов по цене 1 евро, пишет "Моя Планета".

Город страдает от сокращения населения, поскольку большинство жителей переселилось в большие города, оставив свои дома, которые теперь постепенно разрушаются. Городские чиновники утверждают, что цена в €1 совершенно реальна, однако есть одно условие: покупатель обязан сделать в доме ремонт.

Площадь старинных домов варьируется от 40 до 150 квадратных метров, так что ремонт в них обойдется в среднем в 15 000 евро. В качестве гарантии того, что ремонт будет произведен, с покупателя возьмут залог в размере 5000 евро, который будет возвращен по завершении работ.


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