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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

В субботних акциях протеста во Франции участвуют около 27 тысяч человек.

Фото : REUTERS / Charles Platiau19 января 2019, 22:30

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих "желтых жилетов" в Париже, передает РИА Новости.

Ранее до этого правоохранители пустили в ход водомет, поскольку некоторые протестующие стали провоцировать полицию и кидать в стражей порядка бутылки и мусор.

После применения слезоточивого газа хулиганы сломали светофор, чтобы, возможно, использовать обломки против полиции. Из больших колонок, принесенных протестующими, звучит "Песня партизан" Анн Марли.

При этом в Париже уже задержали двадцать человек за ношение запрещенного оружия.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД, в субботних акциях протеста во Франции участвуют около 27 тысяч человек.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой граждане продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря объявленные властями меры, которые должны успокоить обстановку. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов и банков, поджогами машин.


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