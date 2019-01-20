"Сарыарка" одолела "Югру" на домашней арене

Следующий домашний матч "Сарыарка" проведет 21 января. Соперником станет ХК "Рубин" (Тюмень).

Более чем убедительной победой "Сарыарки" завершился стартовый матч первой в 2019 году домашней серии, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт клуба.

Команда из Ханты-Мансийска еще в прошлом сезоне выступала в КХЛ. В регулярном сезоне Кубка Шелкового Пути команда занимает лидирующие позиции. Но в этот вечер "карагандинские орлы" показали кто в доме хозяин.

Победой карагандинской ледовой дружины завершился и матч в Ханты-Мансийске – 3:2. Но, то что произошло в этот вечер на льду "Караганды-Арена", мало кто мог предположить. С первых минут "черно-желтые" стали искать счастье у чужих ворот и уже на пятой минуте матча Артур Сарваров точным броском отправил шайбу в сетку ворот голкипера "Югры" Олега Шилина. А в концовке стартового периода несколько курьезная шайба залетела в ворота гостей. Новичок "Сарыарки" Антон Горбачев из-за ворот делал передачу на пятачек, но шайба попала в спину вратарю и залетела в сетку ворот. 2:0 - после стартового периода.

Самым результативным получился второй отрезок матча. Сначала Олег Ломако с передачи Леонида Тамбиева сделал преимущество хозяев еще более комфортным, а менее чем через пять минут Айрат Зиазов воспользовался нерасторопностью голкипера соперников возле своих ворот и в четвертый раз поразил ворота "Югры". После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб ханты-мансийской команды поменял вратаря. Но вышедший в "рамку" Евгений Иванников не продержался и минуты. Руслан Ибатуллин – 5:0.

В заключительной трети матча Кирилл Тамбиев установил окончательный счет встречи – 6:0. Если посмотреть на статистику бросков в створ, то тут примерное равенство 38-34 в пользу "Сарыарки". И тут стоит отметить надежную игру на последнем рубеже Эдуарда Рейзвиха, который оформил свой четвертый сухарь в сезоне за "Сарыарку".

Сарыарка (Караганда) - Югра (Ханты-Мансийск) 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

1:0 - Сарваров (Железнов) - 04:15

2:0 – Горбачев (Желнероский, Зиазов) – 17:55;

3:0 – Ломако (Тамбиев) – 25:37 ГБ;

4:0 – Зиазов (Горбачев, Кицын) – 30:15;

5:0 – Ибатуллин (Сарваров) – 34:56;

6:0 – Тамбиев (Ломако, Сиксна) – 44:28 ГБ.

Рейзвих - Шилин (00:00 – 33:57), Иванников (33:57 – 60:00)

Следующий домашний матч "Сарыарка" проведет 21 января. Соперником станет ХК "Рубин" (Тюмень). Начало матча в 19:00.

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