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"Желтые жилеты" ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне

Протестующие скандировали "Освободите наших товарищей!".

Фото : Reuters20 января 2019, 00:42

Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции, передает ТАСС.

"Они зашли через главные ворота, скандировали "Освободите наших товарищей!", а потом через какое-то время спонтанно ушли", - заявил источник агентства AFP.

В четверг Исправительный суд Дижона приговорил четырех участников протестов 5 января к различным срокам тюремного заключения, вплоть до года. Также им было запрещено в течение двух лет участвовать в демонстрациях.

5 января группа погромщиков, участвовавших в манифестации "желтых жилетов", напала на военные казармы, в результате чего пострадали семь солдат, один - серьезно. В тот день на улицы города вышли около 1,2 тыс. человек.


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