"Желтые жилеты" ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне
Протестующие скандировали "Освободите наших товарищей!".
Фото : Reuters20 января 2019, 00:42
Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции, передает ТАСС.
"Они зашли через главные ворота, скандировали "Освободите наших товарищей!", а потом через какое-то время спонтанно ушли", - заявил источник агентства AFP.
В четверг Исправительный суд Дижона приговорил четырех участников протестов 5 января к различным срокам тюремного заключения, вплоть до года. Также им было запрещено в течение двух лет участвовать в демонстрациях.
5 января группа погромщиков, участвовавших в манифестации "желтых жилетов", напала на военные казармы, в результате чего пострадали семь солдат, один - серьезно. В тот день на улицы города вышли около 1,2 тыс. человек.
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