"На детей бросались". Полиция сопроводила молодежную команду "Барыса" до гостиницы

Страсти накалились в последние десять минут игры, когда случилось несколько драк.

Скандальным получился матч между "Актобе" и "Барысом" в казахстанской молодежной лиге "Жастар", передает Vesti.kz.

Игра проходила 19 января в Актобе и завершилась со счетом 5:0. Первый период команды провели всухую, но во втором хозяева отличились четыре раза, а еще одну шайбу провели в третьем. При счете 2:0 судьи отменили гол "Барыса".

У "Актобе" хет-триком отметился россиянин Иван Зинченко, забивший на 27-й, 34-й и 39-й минутах, а автором шайбы на 55-й в большинстве стал Александр Своеволин. Протокол матча доступен здесь.

Страсти накалились в последние десять минут игры, когда случилось несколько драк. В итоге у "Барыса" 25 минут штрафа получили Владислав Комаров и Ансар Шайхмедденов, 12 - Станислав Александров, а 20 - Хакназар Кенесбай. В составе "Актобе" 14 минутами штрафа наказали только Владимира Шлычкова.

Хоккеисты "Актобе" в итоге собрали 30 минут штрафа, а "Барыса" - 102. После финальной сирены астанинцы, оставшиеся недовольны судейством, пропустили традиционное рукопожатие и сразу отправились в раздевалку.

После матча полиция Актобе для безопасности игроков "Барыса" сопроводила их автобус до гостиницы.

"Я знаю оторванность футбольных фанатов в Актобе, но зачем это в хоккее? "Жастар" лига. Так эти идиоты на детей бросались, пришлось сопровождать до гостиницы, но это вряд ли их остановит", - написал известный хоккейный комментатор Александр Олейник в твиттере.

Я знаю оторванность футбольных фанатов в Актобе, но зачем это в хоккее? Жастар лига, 2002 год рождения. Так эти идиоты на детей бросались, пришлось сопровождать до гостиницы, но это вряд ли их остановит pic.twitter.com/3rJ3fL8zHV — Александр Олейник (@AlexOleinik11) 19 января 2019 г.

В турнирной таблице "Актобе" с 64 очками после 22 игр идет на первом месте, а "Барыс", у которого 57 баллов после 26 матчей, занимает вторую строчку среди 10 команд.

Средний возраст состава "Актобе" составляет 18,4 лет, а "Барыса" - ровно 17. Молодежная лига "Жастар" существует с сентября 2018 года.

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