Работница суда повесилась в Актюбинской области

Причиной называют уголовное дело против нее.

На минувшей неделе стало известно, что повесилась 58-летняя секретарь Алгинского районного суда, передает Zakon.kz со ссылкой на газету "Актобе Таймс".

Причиной суицида могло стать заведение на нее уголовного дела. На сайте Верховного суда появился документ, в котором описываются подробности дела, заведенного на бывшего главного специалиста канцелярии Алгинского районного суда – секретаря судебных заседаний.

В документе указано, что в октябре-ноябре 2018 года Алгинская центральная районная больница подала заявление в районный суд о том, чтобы направить на принудительное лечение от наркомании 25-летнего мужчину. Секретарь и родственник этого мужчины договорились о том, что все обойдется без судебного разбирательства. Якобы за это секретарю передали пылесос фирмы Samsung и туалетную воду Silver Ombre. Пылесос предназначался для секретаря, а парфюм - для судьи. Секретарь пылесос взяла, а брать парфюм стоимостью более 50 тысяч тенге отказалась.

После получения секретарем пылесоса на нее завели уголовное дело по статье 190 части 3 «Мошенничество с использованием служебного положения». По этой статье 58-летней женщине грозило от 3 до 7 лет колонии. Она признала свою вину.

Предварительные слушания по уголовному делу прошли незадолго до Нового года в Алгинском районном суде.

- Видя тяжелое психологическое состояние подсудимой, я дала отвод всему Алгинскому суду и просила, чтобы дело рассмотрели в Актобе, - рассказывает адвокат. - Буквально через три часа председатель суда нам отказал. Хотя по-человечески, на мой взгляд, он должен был заявить самоотвод. Пусть человек виноват, но зачем его добивать?

Защита убеждена, что имела место провокация:

- Мы считаем, что ее провоцировали, спрашивая, что она хочет получить в качестве благодарности. Она сказала, что ей нужен пылесос.

На 8 января намечали главное судебное разбирательство. Подсудимая до этого дня не дожила, покончив с собой.

- Ей тяжело было предстать перед судом, где она проработала 25 лет, - сказала адвокат. – Возможно, если бы дело передали в Актобе, женщина была бы жива до сих пор. Ведь она проработала в Алгинском районном суде 25 лет…

Родственники покойной убиты горем и отказались комментировать случившееся.

После смерти секретаря бывшие коллеги приходили выражать соболезнования ее семье.

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