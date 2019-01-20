Российский артист Андрей Харитонов борется с раком

Близкие коллеги и друзья знаменитости собирают деньги, чтобы оказать помощь актеру.

Знаменитость российского кинематографа актер Андрей Харитонов находится в борьбе с онкологией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на БелНовости.

В мае 2018 года в Сети появилась информация о том, что главный герой фильма «Овод» был неотложно доставлен в больницу. Вердикт врачей – рак, однако некоторые данные сообщают, что актер пережил хирургическое вмешательство. Ему удалили опухоль.

Вполне возможно, что основной причиной серьезного заболевания является не всегда здоровый образ жизни Андрея Харитонова. В 80-годы артист являл собой любимца публики, разгульная жизнь, в свою очередь, привела к злоупотреблению алкоголем. Хотя в итоге, как признается сам актер, он смог вернуться в профессию и даже попробовать себя в роли режиссера и телеведущего.

О серьезном заболевании Андрея Харитонова в Facebook сообщила художник Татьяна Стрельбицкая. Операция не помогла в полной мере избавиться актеру от болезни. Близкие коллеги и друзья знаменитости собирают деньги, чтобы оказать помощь актеру.

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