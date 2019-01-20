Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо.

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 70 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Milenio TV .

Ранее сообщалось 66 погибших и 76 раненых.

"Мне только что сообщили, что в результате раскопок и очистки канала (где проходит труба - ред.) обнаружили еще четырех погибших", - приводит телеканал слова губернатора штата Идальго Омара Файяда. Таким образом, число погибших увеличилось до 70 человек.

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе в штате Идальго стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

С начала года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!