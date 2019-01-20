15 банок пива спасли пациента от смерти

Уровень метанола в его крови превышал норму в 1119 раз вследствие обильного употребления некачественного алкоголя.

Врачи отделения интенсивной терапии государственной больницы вьетнамского города Куангчи спасли 48-летнего мужчину от неминуемой смерти, влив в него… 15 банок пива — четыре с половиной литра пенного напитка, пишет "Популярная механика".

Нет, лечение пивом - это отнюдь не изобретение находчивых вьетнамских врачей. Дело в том, что скорая медицинская помощь доставила в один из госпиталей вьетнамского города Куангчи пациента с острым алкогольным отравлением. 48-летний Нгуен Ван Нхат находился в тяжелом состоянии, и неудивительно: уровень метанола в его крови превышал норму в 1119 раз вследствие обильного употребления некачественного алкоголя.

И тогда врачи приняли оригинальное, но эффективное решение, как спасти незадачливого вьетнамца от смерти. Для этого им понадобилось… пиво. Много пива! Как известно, алкоголь поступает в организм человека в двух формах — это либо этиловый, либо метиловый спирт. Метанол представляет смертельную опасность для человека, потому что окисляется до ядовитого формальдегида, но при поступлении в организм этанола и метанола печень отдает приоритет обработке первого.

Собственно, этим и воспользовались врачи: в организм пациента решили ввести содержимое сразу трех банок пива по 0,33 литра, чтобы «перебить» метиловый спирт этиловым. В течение следующих 12 часов мужчина получал еще по банке пива в час, пока врачи выполняли гемодиализ — очистку крови от смертельно опасных токсинов. После всех процедур Нгуен Ван Нхат пришел в сознание, а через три недели полностью выздоровел и выписался из больницы.

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