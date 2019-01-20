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Сын Шварценеггера повторил его фирменную позу

- Немного толстоват, — шутливо подписал фото сын актера.

Фото : Gettyimages.ru/Instagram20 января 2019, 08:52

21-летний внебрачный сын Арнольда Шварецнеггера Джозеф Баэна, рожденный от домработницы Милред Патрисии, во всем старается равняться на своего звездного отца. В кино молодой человек пока не снимается, однако в тренажерном зале проводит времени ничуть не меньше, чем сам Арнольд в его годы.

Накануне Джозеф решил продемонстрировать свои спортивные успехи на странице в Instagram — он опубликовал в сети снимок, показав рельеф мышц, которого ему удалось достичь благодаря регулярным тренировкам. Причем на фото Баэна предстает в той же бодибилдерской позе, в которой Шварценеггер запечатлен на архивном кадре 1976 года.

- Немного толстоват, — шутливо подписал фото сын актера.

В комментариях к этому кадру интернет-пользователи в очередной раз поразились невероятному сходству Джозефа со своим звездным отцом, однако отметили, что до результата Арнольда ему еще тренироваться и тренироваться.

Кстати, в последнее время Шварценеггер все больше времени проводит со своим внебрачным сыном. Они вместе ходят в тренажерный зал и веселятся в барах.

Джозеф — сын Арнольда и его бывшей домработницы Милдред Баэны, с которой актер тайно встречался в 90-х, когда был женат на Марии Шрайвер. В 2011 году он официально признал его своим ребенком и заявил, что готов помогать ему, как и своим остальным четверым детям, рожденным в браке с Марией, который, к слову, и распался из-за интрижки Арнольда с Милдред.


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