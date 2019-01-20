Назад в будущее: Nike выпустила "умные" кроссовки

Компания Nike выпустила кроссовки с беспроводной подзарядкой и автоматическим застегиванием. Для регулирования плотности шнуровки на спортивной обуви предусмотрены две специальные кнопки

Компания Nike выпустила кроссовки с беспроводной подзарядкой и автоматическим застегиванием. Для регулирования плотности шнуровки на спортивной обуви предусмотрены две специальные кнопки, а также мобильное приложение для выбора оптимального режима шнуровки.

Владелец суперкроссовок Nike Adapt может даже менять режимы во время игры в баскетбол (пока только именно этого вида спорта).

В кроссовки встроен аккумулятор емкостью 505 мА ч, что позволяет владельцу заряжать их каждые 10-14 дней с помощью беспроводной зарядки (она идет в комплекте).

Стоимость "умных" кроссовок составляет 350 долларов. Продажи стартуют 17 февраля 2019 года.