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Назад в будущее: Nike выпустила "умные" кроссовки

Компания Nike выпустила кроссовки с беспроводной подзарядкой и автоматическим застегиванием. Для регулирования плотности шнуровки на спортивной обуви предусмотрены две специальные кнопки

Фото : Официальный сайт компании Nike20 января 2019, 06:00

Компания Nike выпустила кроссовки с беспроводной подзарядкой и автоматическим застегиванием. Для регулирования плотности шнуровки на спортивной обуви предусмотрены две специальные кнопки, а также мобильное приложение для выбора оптимального режима шнуровки.

Владелец суперкроссовок Nike Adapt может даже менять режимы во время игры в баскетбол (пока только именно этого вида спорта).

В кроссовки встроен аккумулятор емкостью 505 мА ч, что позволяет владельцу заряжать их каждые 10-14 дней с помощью беспроводной зарядки (она идет в комплекте).

Стоимость "умных" кроссовок составляет 350 долларов. Продажи стартуют 17 февраля 2019 года.

"Спортсмены смогут совершенствовать свою обувь с помощью обновлений, новых функций и услуг, используя все технологии смартфонов в своей обуви", - отметил вице-президент Nike по инновациям Майкл Донахъю.

После презентации "умных" кроссовок акции компании Nike выросли в цене на 2,3%. Аналитики отметили достижения компании в интеграции хайтек-решений в спортивную обувь и рекомендуют акции компании к покупке.

Напомним, в 2016 году Nike выпустила кроссовки, которые могли сами себя зашнуровать. Стоимость обуви составила 720 долларов за пару, а выпущены они были ограниченным тиражом.

Nike при создании самозашнуровывающихся короссовок вдохновилась фильмом "Назад в будущее 2" 1989 года. Главный герой, попав в будущее, носил именно такую обувь.

Источник: Общая газета


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