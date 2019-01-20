Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон

Познакомил их ее бывший жених.

Актеры Брэд Питт и Шарлиз Терон в течении месяца встречаются друг с другом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По данным портала, бывший жених актрисы Шон Пенн познакомил Питта с Терон. Как отмечается, Питт и Терон были замечены вместе на прошлых выходных.

Отношения начались после Рождества. Это первый серьезный роман актера после разрыва с Анжелиной Джоли в 2016 году. При этом актриса также посетила дом Питта в штате Луизиана.

На выходных пару заметили в баре. Шарлиз пила коктейль с водкой, а Питт ограничился минералкой.

Шарлиз одна воспитывает двух приемных детей. У Брэда Питта проблемы с алкоголем.

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