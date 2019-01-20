Facebook тестирует новую соцсеть для подростков

С GIF-ками и мемами.

Компания Facebook уже несколько месяцев разрабатывает новое приложение LOL, ориентированное на подростков. Фактически, это специальная лента для просмотра мемов, GIF-анимации и забавных видеороликов. Об этом сообщил ресурс TechCrunch.

В ответ на запрос журналистов Facebook подтвердила, что сейчас проводится закрытое тестирование LOL на небольшом количестве пользователей в США, а сам проект находится на стадии ранней разработки. LOL тестируется среди сотни учащихся старших школ, которые подписали договор о неразглашении.

Контент автоматически набирается популярных страниц Facebook с мемами из разделяются по категориям For You (Для тебя), Animals (Животные), Fails (Провалы), Pranks (Розыгрыши) и так далее. Также можно загружать собственные ролики или добавлять адреса для автоматической загрузки видео в LOL.

Разработчики Facebook пока не определились, станет ли LOL частью сервисов соцсети или выйдет в виде отдельного приложения.

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