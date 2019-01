Шуменова обязали провести бой с временным чемпионом из лагеря GGG

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о промоутерских торгах по бою между казахстанцем Бейбутом Шуменовым (18-2, 12 КО) и французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном (24-0, 16 КО), передает Vesti.kz.

Сейчас Шуменов владеет поясом "обычного" чемпиона WBA в первом тяжелом весе, а Гуламирян - "временного" чемпиона. Главный титул WBA (Super) в этом дивизионе принадлежит абсолютному чемпиону мира - украинцу Александру Усику (16-0, 12 КО).

Промоутерские торги обычно назначаются боксерскими организациями, когда обязательные соперники не могут договориться об условиях боя между собой.

Бой Шуменов - Гуламирян был санкционирован после победы французского боксера над австралийцем Марком Флэнаганом (24-6, 17 КО), которого он нокаутировал 20 октября в девятом раунде.

