Шуменова обязали провести бой с временным чемпионом из лагеря GGG

Назначены промоутерские торги.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о промоутерских торгах по бою между казахстанцем Бейбутом Шуменовым (18-2, 12 КО) и французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном (24-0, 16 КО), передает Vesti.kz.

Сейчас Шуменов владеет поясом "обычного" чемпиона WBA в первом тяжелом весе, а Гуламирян - "временного" чемпиона. Главный титул WBA (Super) в этом дивизионе принадлежит абсолютному чемпиону мира - украинцу Александру Усику (16-0, 12 КО).

"Промоутерские торги между чемпионом Шуменовым и обязательным претендентом Гуламиряном назначены комитетом WBA и пройдут 4 февраля в офисе WBA в Панама-Сити. Минимальная сумма ставки равняется 200 тысячам долларов. Чемпион Шуменов получит 55 процентов доходов, а "временный" чемпион Гуламирян - 45. Обе стороны уже получили уведомления от WBA", - говорится в официальном заявлении ассоциации.

Промоутерские торги обычно назначаются боксерскими организациями, когда обязательные соперники не могут договориться об условиях боя между собой.

Бой Шуменов - Гуламирян был санкционирован после победы французского боксера над австралийцем Марком Флэнаганом (24-6, 17 КО), которого он нокаутировал 20 октября в девятом раунде.

The purse bid for the cruiser bout between champion Beibut Shumenov & the mandatory challenger, Arsen Goulamirian, has been ordered by the WBA Championships Committee and will take place next Monday, Feb-4, at the offices of the #WBAboxing in Panama City.https://t.co/lA6mNsZUHD pic.twitter.com/Nff3gom7PN — WBA Boxing (@WBABoxing) 19 января 2019 г.

Титул WBA 35-летний Шуменов завоевал 6 августа после победы техническим нокаутом над турком Хизни Алтункаей (31-3, 18 КО). Для казахстанца этот поединок стал первым с мая 2016 года. В прошлом январе он возобновил карьеру, о завершении которой объявлял в июле 2017 года из-за травмы глаза.

31-летний Гуламирян родился в Армении, но с семи лет живет во Франции. На профи-ринге он выступает с 2013 года. Большая часть его боев прошла во Франции, еще дважды он выступал в Бельгии, а один раз - в Канаде.

В мае 2017 года Гуламирян начал сотрудничество с тренером Абелем Санчесом. В лагере Big Bear (штат Калифорния, США) он работает с группой боксеров, среди которых - казахстанцы Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО), Али Ахмедов (13-0, 10 КО) и Руслан Мадиев (12-1, 5 КО).

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