Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Сербии прошли антиправительственные демонстрации

Наиболее массовая акция прошла в Белграде. Одним из требований собравшихся стала отставка президента Александара Вучича.

Фото : © EPA-EFE/ANDREJ CUKIC20 января 2019, 10:55

Антиправительственные акции протеста прошли в субботу в нескольких городах Сербии, в том числе в Белграде, Нише, Нови-Саде, Крагуеваце, Кралеве, Прокупле, Горни-Милановаце и Сомборе. Наиболее массовая акция прошла в Белграде, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Столичная демонстрация традиционно стартовала от площадки у философского факультета Белградского университета. Затем протестующие под лозунгами "Мы вместе с народом" и "Проснись, восстань, Сербия!" двинулись по центральным улицам столицы. Одним из требований собравшихся стала отставка президента Сербии Александара Вучича.

Антиправительственная манифестация была хорошо организована, во главе колонны следовали автомобили со звукоусиливающей аппаратурой, из которой звучали хиты сербского рока, а также традиционные для Балкан "протестные" композиции, в том числе сербский вариант песни "Ай, Кармела" (песня появилась еще в 1808 году во время сопротивления испанцев Наполеону, затем стала одним из символов борьбы республиканцев во время Гражданской войны в Испании (1936-1939).

Сотрудники дорожной инспекции останавливали движение для прохода протестующих. Полицейских в форме на протесте не было. Министерство внутренних дел Сербии по состоянию на настоящее время не сообщало никаких данных о численности протестующих.

Эта акция стала седьмой по счету за последние два месяца. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в Крушеваце группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты