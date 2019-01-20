В Петропавловске водитель вмонтировал в салон автобуса кровать

41-летний водитель демонтировал спинки сидений для пассажиров и соорудил место для сна.

На дорогах Северо-Казахстаснкой области в минувшем году выявлено 3700 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По информации пресс-службы полицейского ведомства, 151 нарушение со стороны водителей общественного транспорта выявлено на дорогах региона только за один день.

С 17 января полицейские региона работают в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Автобус".

В промзоне Петропавловска патрульными полицейскими выявлено грубое нарушение Правил дорожного движения: выезд на полосу встречного движения водителем автобуса. В отношении нарушителя был составлен протокол по части 3 статьи 596 Кодекса РК об административных правонарушениях. Теперь 49-летний, уже бывший водитель автобуса, в течение полугода не сможет сесть за руль. На посту "Южный" полицейскими был выявлен факт незаконного переоборудования междугороднего автобуса по маршруту "Сарыагаш — Петропавловск". 41-летний водитель демонтировал спинки сидений для пассажиров и соорудил место для сна.

В отношении водителя также составлен административный протокол. У другого водителя автобуса, ежедневно курсирующего между Петропавловском и одним из райцентров, оказался просрочен страховой полис. По данному факту также составили протокол, на этот раз по части 1 статьи 612 Кодекса РК об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф в размере 5 МРП.

Полицейские отмечают, выявление правонарушений – это далеко не основная цель операции. Каждый водитель должен помнить, что главный фактор – это создание комфортного и безопасного проезда пассажиров.

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