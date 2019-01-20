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Названы 10 лучших советских фильмов в истории кино

Данные основаны на портале IMDB.

Фото : РИА Новости20 января 2019, 11:37

В число десяти наиболее популярных на Западе советских фильмов вошли шесть фильмов Андрея Тарковского. Об этом пишет "Слово и дело" со ссылкой на портал IMDB.

Составленный рейтинг был приурочен к годовщине выхода на экраны фильма "Броненосец "Потемкин"" Сергея Эйзенштейна 1926 года, "навсегда изменившего восприятие кино" и подавшего пример для более поздних режиссеров.

На первом месте списка оказался фильм "Сталкер" Тарковского, на второй строчке расположилась военная драма "Иди и смотри" Элема Климова. Третье место досталось "Солярису" 1971 года.

В десятке также оказались фильмы Тарковского "Андрей Рублев", "Зеркало", "Жертвоприношение" и "Ностальгия". Помимо этого, зрители отметили такие фильмы, как "Ирония Судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова и "Война и мир" Сергея Бондарчука.

"Броненосец "Потемкин" замкнул рейтинг.

В октябре 2018 года BBC News составило список лучших фильмов всех времен, снятых не на английском языке. На первой строчке оказалась лента из Японии — "Семь самураев" режиссера Акиры Куросавы, снятая в 1954 году. В рейтинг включили шесть произведений, снятых на русском языке: "Человек с киноаппаратом", "Иди и смотри", "Сталкер", "Андрей Рублев", "Броненосец "Потемкин"" и "Зеркало".


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