Ученые рассказали, как избавиться от страданий из-за боли

Ученые выяснили, что за эмоциональную реакцию на болевые ощущения отвечают особые нейроны и их можно "отключить".

Последние исследования экспертов Стэнфордского университета помогли найти способ избавиться от страданий, которые вызывают боль. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Science.

Ученые провели эксперименты на мышах и выяснили, что эмоциональную реакцию на боль вызывает воздействие на особое миндалевидное тело в мозгу.

В рамках теста исследователи с помощью специальной инъекции заблокировали работу этой миндалины у животных.

После этого грызуны продолжали чувствовать боль физически и реагировать на нее (например, отдергивать лапы, прикасаясь к горячему), но уже не избегали новых встреч с раздражителем.

Ученые полагают, что точно так же можно воздействовать на мозг человека. Они намерены использовать это открытие для создания новых обезболивающих препаратов.

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