Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ученые рассказали, как избавиться от страданий из-за боли

Ученые выяснили, что за эмоциональную реакцию на болевые ощущения отвечают особые нейроны и их можно "отключить".

Фото : b17.ru20 января 2019, 13:08

Последние исследования экспертов Стэнфордского университета помогли найти способ избавиться от страданий, которые вызывают боль. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Science.

Ученые провели эксперименты на мышах и выяснили, что эмоциональную реакцию на боль вызывает воздействие на особое миндалевидное тело в мозгу.

В рамках теста исследователи с помощью специальной инъекции заблокировали работу этой миндалины у животных.

После этого грызуны продолжали чувствовать боль физически и реагировать на нее (например, отдергивать лапы, прикасаясь к горячему), но уже не избегали новых встреч с раздражителем.

Ученые полагают, что точно так же можно воздействовать на мозг человека. Они намерены использовать это открытие для создания новых обезболивающих препаратов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты