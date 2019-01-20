Новые кадровые назначения в Казахстане

За неделю произошло много важных назначений.

За неделю с 14 по 20 января в Казахстане были произведены важные кадровые назначения, сообщает Zakon.kz.

Так, в Министерстве иностранных дел назначен новый заместитель главы ведомства - им стал Ермек Кошербаев.

Ермек Кошербаев родился 2 мая 1965 года в Алматы. В 1988 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова. В 1993 году отучился в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.

Трудовой стаж: - Старший инспектор по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР (08.1988-09.1988);- Помощник Министра иностранных дел Казахской ССР (09.1988-10.1989);- Первый секретарь отдела печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР (11.1989-06.1990);- Первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (06.1990-09.1991);- Первый секретарь Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (05.1993-08.1993);- Первый секретарь Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (08.1993-12.1993);- Заведующий отделом Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (12.1993-06.1994);- Консультант международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан (06.1994-01.1996);- Исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан (01.1996-04.1996);- Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, г. Берн Швейцарская Конфедерация (04.1996-08.1997);- Начальник отдела Азиатской Безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, г. Алматы (08.1997-10.1997);- Помощник Премьер-Министра Республики Казахстан (10.1997-11.1999);- Заместитель директора по коммерческим и общим вопросам общественного фонда "Фонд образования Нурсултана Назарбаева" (01.2000-05.2000);- Первый заместитель директора общественного фонда "Фонд образования Нурсултана Назарбаева" (05.2000-10.2000);- Руководитель пресс-службы закрытого акционерного общества Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (10.2000-01.2001);- Руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (01.2001-06.2001);- Руководитель аппарата закрытого акционерного общества Национальная компания "Транспорт Нефти и Газа" (06.2001-03.2002);- Руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (03.2002-01.2003);- Советник первого Вице-Президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (01.2003-03.2003);- Руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (03.2003-12.2003);- Генеральный директор акционерного общества "Рауан Медиа Групп" (12.2003-05.2004);- Первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан" (05.2004-08.2004);- Руководитель аппарата президента акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (08.2004-04.2005);- Первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц "Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен" (04.2005-05.2006);- Руководитель центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан" (05.2006-02.2007);- Директор товарищества с ограниченной ответственностью финансово-промышленная группа "Беркут", г. Астана (02.2007-07.2007);- Исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnerqy", г. Астана (11.2007-04.2008);- Генеральный продюсер акционерного общества "Рауан Медиа Групп", г. Астана (04.2008-05.2008);- Генеральный директор акционерного общества "Рауан Медиа Групп", г. Астана (05.2008-02.2009);- Председатель правления акционерного общества Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс", г. Семей (02.2009-07.2010);- Исполняющий обязанности заместителя акима Восточно-Казахстанской области (07.2010-09.2010);- Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (09.2010-10.2012);- Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (10.2012-12.2014);- Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (12.2014-10.2016);- Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (10.2016-05.2018);- Ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 05.2018).

Кроме того, Нурлан Сейтимов назначен ответственным секретарем МИД РК.

Ранее он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Таджикистане. Сейтимов родился в 1964 году в Алматинской области. Образование: юридический факультет КазГУ, факультет "Международные отношения" Дипломатической Академии МИД Российской Федерации (Москва). Кандидат политических наук. Служил в рядах ВС СССР, работал в общественных и коммерческих организациях. В системе МИД РК с 1994 г. Работал специалистом Департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК (г.Алматы, 1994-1996), третьим секретарем Отделения Посольства РК в ФРГ (г.Берлин, 1996-1997), вторым секретарем Департамента консульской службы, нач.отдела стран Европы и Америки ДКС МИД РК (гг.Алматы, Астана,1997-2000), консулом Генерального консульства РК в г.Франкфурте-на-Майне, консулом Консульства РК в г.Ганновере (2000-2004). 2004-2007 – начальник отдела, управления, заместитель директора Департамента СНГ МИД РК (Астана). 2007-2010 – главный инспектор, заместитель заведующего Центра внешней политики Администрации Президента РК (Астана). С 01.2010 по 11.2013 – советник-посланник Посольства РК в РФ (Москва). С 11.2013 по 03.2016 – генеральный консул РК в г.Франкфурт-на-Майне. 29.03.2016 Указом Президента РК назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Таджикистане. Дипломатический ранг: чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

Нурлан Сауранбаев назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Нурлан Сауранбаев родился 20 мая 1967 года в Джамбуле (КазССР). Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова в 1991 году, по специальности экономист. В 2001-2002 годах обучался в Центре обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип в Милане. В 2016 - Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации.

Трудовой стаж: - Генеральный директор компании "Енбек" (1991-1997);- Исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана (1997-1998);- Директор ДП "Пассажирские перевозки" республиканского государственного предприятия "Казахстан темир жолы" (1998-2000);- Первый вице-президент ОАО "АНПЗ" (2000-2002);- Директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (2002-2004);- Генеральный директор ТОО "ТенизСервис" (2004-2007);- Управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (07.2007-06.2010);- Вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан (18.05.2011-25.08.2014);- Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (14.08.2014-10.2016);- Руководитель организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017 (2017);- Аким города Шымкент Южно-Казахстанской области (11.2017-06.2018).

В Министерстве финансов РК назначены председатели сразу двух комитетов. Ашуев Айдын Жумабекович назначен на должность председателя Комитета по государственным закупкам МФ РК, Карашукеев Ербол Шыракпаевич - председателем Комитета казначейства МФ РК.

А. Ашуев родился в 1976 году в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности", АО "Национальный холдинг "КазАгро", АО "Казагрогарант", Агентстве РК по статистике,в т. ч. возглавлял РГП "Информационно вычислительный центр". С 2016 года и по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО "Амангельды Газ".

Е. Карашукеев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Работал в Агентстве по статистике, АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", Министерстве финансов, РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана" и др. С 2016 года и до момента назначения — заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

Асхат Аймагамбетов назначен заместителем акима Карагандинской области.

Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. Имеет два высших образования по квалификациям "историк, учитель истории", "юриспруденция". Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ им. академика Е. Букетова. Возглавлял Лигу молодежи "Ансар". Дважды избирался депутатом Карагандинского городского маслихата в качестве самовыдвиженца.

С 2012 года трудится на государственной службе. Был заместителем акима Нуринского района, руководителем Управления образования Карагандинской области. С августа 2017 года работал вице-министром образования и науки, курировал вопросы дошкольного и среднего образования, а также высшее образование и науку.

Тлек Ербулеков назначен ректором Академии гражданской авиации.

Тлек Ербулеков в 1981 году окончил Актюбинской высшее летное училище гражданской авиации по специальности инженер-пилот (летная эксплуатация воздушного транспорта). Получил дополнительное образование в Дассо Авиасьон (Франция), Jet Tech International (США), Межведомственном авиационном комитете (МАК), Flight Safety Boeing (США), Turkish Airlines Training Center (Турция), British Airways Training Center (Великобритания).

Тлек Ербулеков трудовую деятельность начал в 1981 году вторым пилотом воздушного судна ЯК-40 в Петропавловском объединенном авиаотряде. С 1983 по 1990 годы работал командиром воздушного судна L-410 в Уральском объединенном авиаотряде. С 1990 по 1995 годы работал вторым пилотом самолета ТУ-134. 1995-1996 годы был пилотом-инструктором, КВС Фалькон-900, 1997-1999 годы в ЗАО "Эйр Казахстан" занимал должности заместителя командира летного отряда, командира летного отряда по ВС ТУ-134, Боинг 737-200. На воздушном судне Боинг был как Designated Examiner – назначенный преподаватель-экзаменатор. С 1999 по 2001 годы занимал должность заместителя начальника, затем начальника инспекции по безопасности полетов ЗАО "Эйр Казахстан". С 2001 по 2006 годы трудился директором по производству ЗАО "Эйр Астана", являлся членом Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 2006-2007 годы занимал должность заместителя директора РГП "Беркут". 2007-2013 годы пилот-инструктор воздушного судна Боинг 757/767 ЗАО "Эйр Астана". В 2013 году занимал должность начальника управления по производству полетов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникации РК. С августа 2013 года до сегодняшнего назначения работал пилотом-инструктором воздушного судна Боинг 757/767 ЗАО "Эйр Астана".

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