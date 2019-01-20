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Умер самый старый мужчина на планете

Ему было 113 лет и 179 дней.

Фото : © AFP 2019 / JIJI PRESS20 января 2019, 14:24

Житель Японии Масадзо Нонака, признанный самым старым мужчиной в мире, умер в возрасте 113 лет и 179 дней, сообщает РИА Новости о ссылкой на tv.asahi.

Нонака родился 25 июля 1905 года. У него пятеро детей, двое из которых в 2018 году были еще живы.

В последние годы Нонака проживал вместе с внуками на горячих источниках у подножия горя Мэакан на острове Хоккайдо. Он любил читать газеты, смотреть поединки сумо и оперные представления.

Статус самого старого мужчины в мире, скорее всего, перейдет к немцу Густаву Гернету, родившемуся 15 октября 1905 года.


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