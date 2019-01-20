Красота бывает любых размеров: художник добавляет звездам лишние килограммы
Мода на бодипозитив и принятие своей внешности не сбавляет обороты.
Тренд на бодипозитив и принятие своей внешности не сбавляет обороты. Моделей plus-size уже можно видеть на обложках, и все больше людей выступают против унижения полных людей.
Таким человек является и художник Джей Ти. Он недоволен засилием худых девушек на экране и выражает свой протест, добавляя знаменитостям лишние килограммы, пытаясь изменить привычные эталоны. "Красота бывает разных размеров!" — так заявляет он в своем Инстаграме.
Селена Гомес
Леди Гага
Чудо-женщина Линды Картер
Рэйчел МакАдамс
Рита Хейворт
Хиллари Клинтон
Кристина Хендрикс
Ферги
Дженнифер Лопес
Джессика Симпсон
Эмма Стоун
Меган Фокс
Лана Дель Рей
Мириам Леоне
Кэти Миксон в роли Виктории Флинн
Кейт Миддлтон
Дженнифер Гарнер
Джанет Мунро
Шарлотта МакКинни
Роуз МакГоуэн
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!