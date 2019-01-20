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Красота бывает любых размеров: художник добавляет звездам лишние килограммы

Мода на бодипозитив и принятие своей внешности не сбавляет обороты.

Фото : bigpicture.ru20 января 2019, 15:14

Тренд на бодипозитив и принятие своей внешности не сбавляет обороты. Моделей plus-size уже можно видеть на обложках, и все больше людей выступают против унижения полных людей.

Таким человек является и художник Джей Ти. Он недоволен засилием худых девушек на экране и выражает свой протест, добавляя знаменитостям лишние килограммы, пытаясь изменить привычные эталоны. "Красота бывает разных размеров!" — так заявляет он в своем Инстаграме.

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Чудо-женщина Линды Картер

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