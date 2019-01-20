В трех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Ожидаются туман, гололед.

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

21 января местами по Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

В Восточно-Казахстанской области 21 января ночью местами ожидается туман, днем местами ожидается метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске и Семее днем 21 января ожидаются метель, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

21 января в Костанайской области ожидаются местами метель, туман, гололед, ветер западный, юго-западный 15-20 м/с. В Костанае ветер западный, юго-западный 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!