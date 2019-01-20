Аким Атырау проконтролировал подачу теплоснабжения в дома после аварии на ТЭЦ

В настоящее время ведутся работы выравниванию давления в водопроводе.

Алимухаммед Куттумуратулы побывал в микрорайоне Алмагуль, в котором идут восстановительные работы для подачи тепла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

По словам президента АО "Атырауская ТЭЦ" Айбара Рахманова, тепло в 16-этажные дома микрорайона Алмагуль подано. Однако, в настоящее время ведутся работы выравниванию давления в водопроводе.

- После восстановления гидравлики подача теплоснабжения в эти дома будет возобновлена в вечернее время, - уточнил Айбар Рахманов.

Кроме того, в настоящее время в микрорайоне Балыкшы произошло аварийное отключение горячего водоснабжения.

- По этой причине семь домов микрорайона Балыкшы остались без горячей воды. Сотрудники ТОО "Гранд Мастер" ведут работы по устранению аварии, просим жителей проявить терпение и отнестись к ситуации с пониманием, - обратился к горожанам начальник городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шакир Кейкин.

Аким Атырау побывал в мкр. Алмагуль и провел встречу с жителями. По словам градоначальника проблема находится под личным контролем акима области, задействованы все уполномоченные органы.

Вечером 19 января на одном из двух магистральных трубопроводов был обнаружен пропуск сетевой воды на участке длиной в полтора метра. Для отключения поврежденного участка были остановлены все сетевые насосы, что привело к отключению подачи тепла в городские сети. Работы по устранению аварийной ситуации находились под личным контролем акима Атырауской области Нурлана Ногаева. На месте был создан межведомственный оперативный штаб для ликвидации последствий аварии.

После отключения поврежденного участка, было произведено заполнение сетевых трубопроводов водой, и возобновлена теплоподача на город.

В настоящее время работы по замене поврежденного участка магистрального трубопровода продолжаются.

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