"Не верю, что моя карьера закончена". Пакьяо вызвал Мейвезера на бой

Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся в ринг, и тогда мы вновь сразимся - Мэнни Пакьяо

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что готов провести повторный поединок с американцем Флойдом Мейвезером-младшим, если он вернется в бокс, сообщает Р-Спорт.

В субботу в Лас-Вегасе Пакьяо одержал победу над американцем Эдриеном Бронером и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

"Я не верю, что моя карьера закончена. Я доказал это в бою с Лукасом Маттиссе и доказал это сейчас. Мой путь в боксе еще продолжается. Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся в ринг, и тогда мы вновь сразимся. Я готов драться с ним, если он захочет вернуться", - сказал Пакьяо.

Пакьяо в 2015 году проиграл Мейвезеру в бою за титулы WBC, WBO и WBA Super в полусреднем весе. В конце 2018 года Мейвезер выиграл в выставочном бою у выступающего в кикбоксинге и смешанных единоборствах японца Тенсина Насукавы и заявил, что не намерен возобновлять карьеру в профессиональном боксе.

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