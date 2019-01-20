Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Не верю, что моя карьера закончена". Пакьяо вызвал Мейвезера на бой

Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся в ринг, и тогда мы вновь сразимся - Мэнни Пакьяо

Фото : Reuters20 января 2019, 16:09

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что готов провести повторный поединок с американцем Флойдом Мейвезером-младшим, если он вернется в бокс, сообщает Р-Спорт.

В субботу в Лас-Вегасе Пакьяо одержал победу над американцем Эдриеном Бронером и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

"Я не верю, что моя карьера закончена. Я доказал это в бою с Лукасом Маттиссе и доказал это сейчас. Мой путь в боксе еще продолжается. Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся в ринг, и тогда мы вновь сразимся. Я готов драться с ним, если он захочет вернуться", - сказал Пакьяо.

Пакьяо в 2015 году проиграл Мейвезеру в бою за титулы WBC, WBO и WBA Super в полусреднем весе. В конце 2018 года Мейвезер выиграл в выставочном бою у выступающего в кикбоксинге и смешанных единоборствах японца Тенсина Насукавы и заявил, что не намерен возобновлять карьеру в профессиональном боксе.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты