Гололедицу прогнозируют в Астане

Ожидается туман и метель.

21 января в Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Астана ожидается туман, на дорогах гололедица. Вероятность шторма 90-95%.

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