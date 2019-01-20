Гололедицу прогнозируют в Астане
Ожидается туман и метель.
Фото : из открытых источников20 января 2019, 16:44
21 января в Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
Так, в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.
В Астана ожидается туман, на дорогах гололедица. Вероятность шторма 90-95%.
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