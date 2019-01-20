Клад на миллион долларов обнаружили в центре Ташкента

Сейчас находки перевозятся в музей.

Учёными Национального университета Узбекистана при проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента, обнаружены ценности, утраченные 80 лет тому назад, сообщает Kun.uz.

Стоимость этого клада, по предварительным подсчётам превышает один миллион долларов. Здание было построено в 1870 году, а под его подвалом, как выяснилось, находилось еще одно скрытое помещение. Вход в это помещение оказался заваленным и всё это время был скрыт от посторонних глаз.

Редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов - это и многое другое было найдено учёными.

Сейчас находки перевозятся в музей. Некоторые из находок планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.

Среди найденных вещей экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова, предметы, когда-то принадлежавшие дворянам и учёным, приехавшим в Ташкент в 20-х годах прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий, а также пропавшие предметы из дома генерала Джурабека.

В данное время полный реестр находок еще не составлен, изучение места обнаружения клада продолжается группой экспертов археологов Академии наук. На фото запечатлены некоторые из найденных предметов.

Микроскоп из золота, XIX век, Австрийская империя.

Золотые и серебряные монеты. Некоторые из многих образцов.

Золотые слитки ХХ век. Общий вес найденных слитков - 8 кг.



Один из найденных серебряных слитков.

Старинные книги XVIII- XIX веков из Российского императорского дворца, отделанные золотом.

Книга о птицах Америки 1830 года. Предварительная стоимость около 150000 долларов США. Таких книг обнаружено 4.

Книга 1535 года, изданная на греческом языке и латыни.

Ценные книги XV-XVI веков.

Рукописи XII - XVIII веков.

Состоятельный россиянин Николай Димо, по инициативе которого предметы клада были доставлены в Среднюю Азию.

Среди находок были обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII - XVII веков, ранее считавшихся утерянными.

1920 год, поезд, прибывший из Петербурга в Ташкент. Люди, которые привезли сокровища.

Вместе с книгами обнаружены десятки документов времен узбекского ханства. Найденная коллекция может украсить любой музей мира. Из-за её высокой исторической ценности коллекция взята под государственную охрану.

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