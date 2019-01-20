В России у купавшихся в проруби родителей угнали машину с ребенком

В течение получаса после угона автомобиль был обнаружен.

Житель Красноярска в Крещение угнал машину со спящим ребенком внутри, пока его родители окунались в проруби, сообщает РИА Новости.

По данным МВД, инцидент произошел в поселке Солонцы под Красноярском. В полицию обратился отец ребенка и сообщил об угоне. Мужчина рассказал, что с женой и сыном приехал на купель в поселок. Ребенок остался в машине, а родители ушли к купели. Вернувшись, автомобиля они не обнаружили. Ориентировка об угоне была передана всем наружным нарядам полиции. Через некоторое время по сотовой связи мальчик сообщил родителям и полицейским о приблизительном месте нахождения.

"Бросив автомобиль в Советском районе Красноярска, злоумышленник сбежал. В течение получаса после угона автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД. Ребенок не пострадал и был передан родителям... Через несколько часов установили личность злоумышленника и задержали его... Задержанный пояснил полицейским, что увидел ребенка спящим на заднем сидении только в Красноярске, после чего бросил автомобиль", - говорится в сообщении.

В отношении него полиция возбудила уголовное по части 1 статьи 166 УК РФ "Угон". Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

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