"Астана" не смогла переиграть "Енисей" в матче ВТБ

27 января "Астана" в столице Казахстана примет латвийский ВЭФ.

Столичная "Астана" в очередном матче Единой лиги ВТБ в Красноярске сыграла с местным "Енисеем", сообщает Sports.kz.

Хозяева в течение всего матча старались спокойно контролировать ход игры, одержав победу в стартовых трех четвертях и уступив "Астане" лишь в заключительном отрезке встречи. Итоговый счет - 93:84 в пользу "Енисея".

Наибольшее количество очков в копилку столичной команды принесли Джей Джей О’Брайен и Кеннет Хортон - по 21, Майкл Дженкинс набрал 15 баллов, Энтони Клеммонс - 12, Джоффри Гроссель - 8, Стивен Холт - 7.

27 января "Астана" в столице Казахстана примет латвийский ВЭФ.

Единая лига ВТБ. 13-й тур

"Енисей" - "Астана" 93:84 (26:24, 29:22, 17:16, 21:22).

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