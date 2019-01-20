Казахстанца осудили за самоуправство

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года.

Житель Костаная, вооружившись битой, преследовал грабителей и догнал их. Позже их осудили, при этом пострадавший от рук преступников мужчина также понес ответственность, сообщает Sputnik Казахстан.

Происшествие случилось в феврале 2018 года, сообщает областной суд. Около 00.20 возле ночного клуба "West" двое мужчин открыто похитили у костанайца 5 500 долларов.

Последний не растерялся, он вооружился деревянной битой и начал преследовать грабителей. А когда догнал одного из них, нанес множественные удары, требуя вернуть похищенное.

Мужчина сообщил о преступлении в полицию, но, не дожидаясь сотрудников правоохранительных органов, продолжил наносить задержанному удары.

Позже приговорами суда преступники были осуждены по статье 191 Уголовного кодекса "Грабеж".

Также состоялся суд и над самим потерпевшим мужчиной. 17 января его признали виновным по статье 389 части 3 Уголовного кодекса (Самоуправство). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года.

В отношении мужчины установлен пробационный контроль. Приговор не вступил в законную силу.

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