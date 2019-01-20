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Чемпион мира раскрыл планы на бой с Головкиным

Пусть победит лучший - Андраде.

Фото : sports.kz20 января 2019, 18:59

Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде (27-0, 17 КО) дал интервью Sky Sports после победы над Артуром Акавовым (19-3, 8 КО) и успешной защиты своего титула, сообщает Sports.kz.

Следующим своим оппонентом американец хочет видеть экс-чемпиона мира, казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО).

- Я не буду пытаться никого уговаривать и заставлять драться со мной. Мой джеб прекрасно работал весь вечер, так что поставьте против меня Головкина, и всё закончится еще быстрее! Если я продолжу уничтожать бойцов из ТОП-15, просто не останется никого другого, кроме GGG, "Канело" и Джейкобса - отличных парней, которые там, наверху. Всё, чего мы хотим, - драться с великими боксерами. Пусть победит лучший, - заявил Андраде.


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