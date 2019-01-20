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ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту

На начальном этапе пользоваться криптовалютой смогут только центробанки и коммерческие банки двух стран.

Фото : РИА Новости / Владимир Астапкович20 января 2019, 19:09

ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщает РИА Новости.

Об этой инициативе было объявлено на очередном заседании исполкома эмиратско-саудовского координационного совета, которое состоялось в Абу-Даби. Совет, который был создан двумя странами прошлым летом, возглавляют наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Целью внедрения криптовалюты называется облегчение трансграничных платежей, а также развитие технологий, оценка рисков в сфере кибербезопасности и изучение влияния единой валюты на монетарную политику. На начальном этапе пользоваться криптовалютой смогут только центробанки и коммерческие банки двух стран.

Кроме того, на заседании исполкома координационного совета было объявлено об упрощении двусторонних таможенных процедур, проведении совместных учений по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса или природного бедствия и ряде других инициатив.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), однако на фоне кризиса вокруг Катара две страны стали уделять растущее внимание развитию двусторонней интеграции.


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