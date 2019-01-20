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Пьяный полицейский допустил лобовое столкновение в Туркестанской области

В результате ДТП никто не пострадал.

Фото : соцсети20 января 2019, 19:26

В социальных сетях распространяется ролик, на котором запечатлели последствия ДТП с участием полицейского, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам, произошло столкновение служебной машины с ВАЗом. Участники аварии сняли на телефон полицейского, который находился в неадекватном состоянии. На заднем плане был слышен детский плач.

Как сообщили в МВД РК, ДТП с участием полицейского произошло 19 января в Арысе Туркестанской области.

"Участковый инспектор, управляя служебной машиной, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал", - рассказал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

В отношении сотрудника начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 345 УК РК.

"Согласно акту медицинского освидетельствования полицейский находился в трезвом состоянии. Назначены дополнительные экспертизы. Кроме того, Департаментом полиции Туркестанской области по данному факту проводится служебная проверка", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.


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