Пьяный полицейский допустил лобовое столкновение в Туркестанской области

В результате ДТП никто не пострадал.

В социальных сетях распространяется ролик, на котором запечатлели последствия ДТП с участием полицейского, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам, произошло столкновение служебной машины с ВАЗом. Участники аварии сняли на телефон полицейского, который находился в неадекватном состоянии. На заднем плане был слышен детский плач.

Как сообщили в МВД РК, ДТП с участием полицейского произошло 19 января в Арысе Туркестанской области.

"Участковый инспектор, управляя служебной машиной, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал", - рассказал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

В отношении сотрудника начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 345 УК РК.

"Согласно акту медицинского освидетельствования полицейский находился в трезвом состоянии. Назначены дополнительные экспертизы. Кроме того, Департаментом полиции Туркестанской области по данному факту проводится служебная проверка", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!