Инициативу Казахстана по электронной бирже труда одобрила ЕЭК

Решение было принято 18 января в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Евразийская экономическая комиссия одобрила дальнейшую проработку инициативы по разработке модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан стран ЕАЭС, а также проведение исследования по этой теме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Решение было принято 18 января в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии с участием заместителей глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

Инициативу по созданию Евразийской электронной биржи труда выдвинуло Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.

"Электронная биржа труда позволит, с одной стороны, работодателю, с другой, тем физическим лицам, которые ищут работу, находить на этой площадке рабочие места, а также заключать договоры", – считает Тигран Саркисян.

Он отметил, что этот достаточно перспективный проект получил одобрение членов Совета ЕЭК.

"Мы договорились о том, что запускаем НИР по реализации технической документации для этого проекта", – резюмировал Председатель Коллегии ЕЭК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!