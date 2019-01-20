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Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне рекордных снегопадов в США

Глава Белого дома отметил, что "было бы неплохо, если бы наступило старое доброе глобальное потепление".

Фото : EPA-EFE/JIM LO SCALZO20 января 2019, 21:23

Президент США Дональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления в США на фоне обрушившихся на страну рекордных снегопадов, передает ТАСС.

"Будьте осторожны и постарайтесь не выходить из дома. Большая часть страны страдает из-за невероятных снегопадов и почти рекордных морозов, - написал он в воскресенье в своем Twitter. - Было бы неплохо, если бы наступило старое доброе глобальное потепление!"

Как сообщило неделю назад Кадровое управление правительства США, первый в наступившем году сильный снегопад в Вашингтоне и близлежащих штатах - Мэриленде и Вирджинии - парализовал работу организаций и учреждений, а также спровоцировал транспортный коллапс. Власти штатов в центральной части и на северо-востоке США рекомендовали воздерживаться от поездок на личном транспорте. В субботу неблагоприятные погодные условия привели к отмене и задержкам более 6,7 тыс. авиарейсов.

Трамп является критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он не раз высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции.


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