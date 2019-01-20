Канадские фигуристы использовали композицию, с которой выступал Денис Тен

В свое время они вдохновились выступлением казахстанского фигуриста.

На чемпионате Канады по фигурному катанию одержали победу Кейтлин Вивер и Эндрю Поже. Для номера они использовали композицию "SOS d'un terrien en détresse", под которую выступал Денис Тен, передает Zakon.kz со ссылкой на Golden Skate.

Свой номер они посвятили своему другу Джону Кафлину, который покончил жизнь самоубийством.

“Эта программа, я думаю, отражает чувство потери тех, кто был дорог тебе. И мы потеряли очень дорогого друга. Эмоции сегодня были самыми искренними", - сказала Вивер.

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