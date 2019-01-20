"Мы банда, мы братва!". Еще одно видео объяснили в МВД РК

Ролик был снят сегодня актером Айдосом Жуканулы во время съемок фильма в Алматинской области.

В соцсетях распространяется видеоролик с двумя мужчинами в полицейской форме в служебном автомобиле, сообщает Zakon.kz.

"Мы банда, мы братва! "Антибиотик" правильно говорил", - сказал мужчина.

В Министерстве внутренних дел РК сообщили, что этот ролик был снят сегодня актером Айдосом Жуканулы во время съемок фильма в Алматинской области.

"С его слов, таким образом он хотел пошутить над своими друзьями, направить им трендовое поздравление и никоим образом не преследовал цели дискредитировать сотрудников полиции. Он принес свои извинения за некорректную шутку", - отметил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

В начале января в социальных сетях распространяли видео с поздравлением заместителя начальника первого курса Карагандинской академии МВД. Тогда казахстанцев возмутило поздравление сотрудника.

"Дорогие братья, поздравляю вас с 2019 годом. Желаю нашей братве процветания, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика... Мы братва, грубо говоря - банда. Процветания Казахстану и нашим семьям", - сказал тогда сотрудник академии.

После служебной проверки замначальника первого курса академии уволили из органов внутренних дел.

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