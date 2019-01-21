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В Афинах напали на журналистов во время протестов

В Афинах проходит митинг с участием более 60 тысяч человек против соглашения о новом конституционном наименовании бывшей Югославской Республики Македония.

Фото : РИА Новости / Костис Нтантамис21 января 2019, 00:18

Экстремисты напали на съемочную группу греческого общественного телевидения ERT во время митинга в Афинах, серьезно ранен телеоператор, который освещал события, говорится в заявлении телеканала, передает РИА Новости.

"ERT решительно осуждает насильственное нападение, которое является прямым ударом по демократии и свободе прессы. Сотрудников ERT не запугать. Напротив, это укрепляет их желание предоставлять достоверную и плюралистическую информацию греческим гражданам", — говорится в заявлении ERT.

В воскресенье в Афинах проходит митинг с участием более 60 тысяч человек против соглашения со Скопье о новом конституционном наименовании бывшей Югославской Республики Македония. Группа людей устроила беспорядки. По данным СМИ, это были анархисты. Правительство Греции утверждает, что беспорядки устроили радикальные элементы и члены ультраправой партии "Золотая заря".

Ранения получили десять полицейских. Сообщается также о ранении гражданских лиц, но их число пока не известно.

Полиция заявляет, что действовала в соответствии с регламентом. Политики считают, что полиция превысила полномочия и использовала чрезмерное количество слезоточивого газа.


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