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Игроки "Барыса" выиграли финал Матча Звезд КХЛ-2019

Две шайбы Дица помогли дивизиону Чернышева выиграть финал и стать обладателем уникального достижения.

Фото : sports.kz21 января 2019, 00:43

В Казани состоялся финал Матча Звезд КХЛ-2019, в котором, в составе дивизиона Чернышева, приняли участие игроки астанинского "Барыса" - защитник Даррен Диц и нападающий Роман Старченко, сообщает Sports.kz.

В финале сошлись дивизион Чернышева и дивизион Боброва.

Уже в первом периоде Даррен Диц забросил две шайбы подряд.

Матч закончился победой дивизиона игроков "Барыса" со счетом 4:3.

Как сообщает сайт КХЛ, дивизион Чернышева становится обладателем уникального достижения: ни разу команда дивизиона, выигравшего Мастер-шоу, не побеждала в Матче Звезд - абсолютная победа.


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