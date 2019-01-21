Жезказганец спрятался в кафе и обокрал его

Молодой человек прятался в кафе, а потом ночью выходил и без помех крал все, что попадалось на глаза.

В первый раз столь оригинальный способ кражи 25-летний Григорий Вахрушин из Жезказгана использовал случайно, передает Zakon.kz со ссылкой на kriminalka.kz.

Однажды, будучи в нетрезвом состоянии, молодой человек навестил свою подругу, работающую в одном из увеселительных заведений. Девушка пыталась уговорить любимого вернуться домой. Сделав вид, что покидает кафе, Григорий незаметно для всех юркнул в кладовую, где скоро уснул.

Вахрушин проснулся далеко за полночь и не мог сразу сообразить, где находится. Но вскоре вспомнил, каким образом оказался здесь. Закрывая заведение, никто не удосужился заглянуть в кладовую, где сладко посапывал подвыпивший Григорий. Так молодой человек вне зависимости от своего желания остался в кафе.

Он не растерялся и стал искать ключи от входной двери. Блуждая по помещениям, зашел в кабинет владельца кафе. А там на вешалке висела униформа повара, в кармане которой Вахрушин обнаружил ключи. Они не подошли к замку входной двери, зато Григорий запросто открыл ими находящийся в кабинете сейф. А там, словно дожидаясь его, находились 200 тысяч тенге. Вахрушин забрал деньги и через открытую форточку вылез наружу.

Утром в кафе случился большой переполох. Вызвали полицию, которая задержала везучего Вахрушина. Деньги Григорий вернул в целости и сохранности, в связи с чем стороны примирились, и молодого человека освободили от уголовной ответственности.

А во второй раз уже опробованный способ Вахрушин использовал преднамеренно. Спустя несколько месяцев он пришел в хорошо знакомое кафе и спрятался в кладовке. Дождавшись, когда заведение закроется, он стал здесь полным хозяином. На этот раз запасся баулами, в которые сложил двадцать бутылок водки, шесть упаковок натурального сока. Вор не забыл заглянуть в кабинет владельца увеселительного заведения, где в выдвижном ящике стола нашел четыре тысячи тенге. На этот раз ключи от сейфа не оставили.

- Спиртные напитки и сок распил с друзьями, - потом скажет операм Григорий. - А деньги потратил на свои нужды.

Долго его искать не пришлось.

- Когда мне позвонили и сообщили, что в кафе вновь произошла кража, - говорит владелец кафе, - я сразу догадался, что это сделал Вахрушин. Позвонил в полицию, поставил в известность о совершенном преступлении и подсказал, кого именно надо искать.

Молодого человека приговорили к одному году ограничения свободы, обязав восполнить нанесенный им материальный ущерб в размере 40 тысяч тенге.

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