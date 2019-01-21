Казахстанские военнослужащие выступят на международном турнире по таеквондо в ОАЭ

Международный турнир пройдет с 1 по 3 февраля.

В Объединенных Арабских Эмиратах состоится международный турнир по таеквондо (WTF) класса G1 "Fujairah Open 2019", где примут участие спортсмены Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК, сообщает Zakon.kz.

Международный турнир пройдет с 1 по 3 февраля. Пробовать свои силы на крупнейшем событии будут члены национальной сборной Казахстана, армейские спортсмены - младший сержант Руслан Жапаров, Нурсултан Мамаев, рядовые срочной службы Руслан Харлампиев и Бауыржан Жумабеков.

Следует отметить, что в предстоящем турнире "Fujairah Open" спортсмены со всего мира будут бороться за мировые рейтинговые очки с целью попасть на Олимпийские игры - 2020 в Токио.

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