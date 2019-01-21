Второй саммит США - КНДР планируют провести во Вьетнаме

В качестве возможных мест проведения встречи рассматриваются Ханой, Дананг и Хошимин.

Администрация президента Дональда Трампа планирует проведение второго саммита США - КНДР во Вьетнаме. В качестве места проведения рассматриваются Ханой, Дананг и Хошимин. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу сообщила, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится ближе к концу февраля. Место проведения саммита будет объявлено позже, заявила она по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров американского лидера с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. В качестве наиболее вероятного места встречи лидеров двух стран СМИ называли Дананг, в котором в 2017 году прошел саммит АТЭС.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

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