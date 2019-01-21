После массовой драки школьников Актобе начали проверять на холодное оружие

Меньше чем за год в Актобе произошли три массовые драки между подростками.

В Актобе после недавней массовой драки школьников их стали проверять на ношение холодного оружия, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Меньше чем за год в Актобе произошли три массовые драки между подростками. Одна из таких стычек закончилась убийством. Летом выпускник физико-математической школы убил сверстника ножом. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

В конце прошлого года в результате потасовки воспитанников школы-интерната раненый подросток оказался на больничной койке с тяжелыми травмами. После инцидента уволили все руководство этой школы.

Последний случай произошел 10 января. Около 40 подростков, среди которых были студенты и старшеклассники сразу четырех школ Актобе, собрались на старом кладбище для выяснения отношений. Ссора произошла между бывшими выпускниками актюбинских школ. Они привели на "разборку" своих друзей. Массовая драка закончилась поножовщиной. Первокурсник находится в больнице.

Саслан Отегенов, нейрохирург детской областной больницы:

- Ножевое ранение было сквозное, с повреждением грудной клетки, не проникающим повреждением. Больной в экстренном порядке был взят в операционную, произведена операция, ПХО раны и сшивание лучевого нерва.

После этого инцидента во всех городских школах началась активная разъяснительная работа с учениками. Во время беседы педагоги выяснили, что на ребят оказывали давление.

Элла Шаманова, заместитель директора по воспитательной работе СШ №22:

- Якобы ему позвонили друзья и он пошел с ними. Он вообще изначально не хотел, потому что он вышел с уроков, должен был пойти к бабушке, его друг просто настаивал, что он должен пойти с ними.

В городском отделе образования рассказали, что сейчас в школах города ведется строгий контроль за учащимися, особенно за старшеклассниками. Педагоги ежедневно проверяют учеников на предмет ношения холодного оружия. Из-за массовой драки родители подростков могут ответить в суде.

Гульназ МЫрзагалиева, заведующая сектором отдела образования города:

- В сложившейся ситуации я считаю, что родителям тоже необходимо внимательнее относиться к тому, где их ребенок находится после школы. Что касается школьной жизни ребенка, то мы провели с директорами школ и их заместителями работу по усилению воспитательного процесса.

Дети становятся агрессивными не в школе, считает психолог Ирина Украинцева. На это есть несколько причин. Подрастающее поколение не до конца понимает серьезного и пагубного влияния компьютерных игр, где нужно калечить и убивать. Агрессия переносится из мира виртуального в реальный. Сильно влияет на ребенка и обстановка в семье.

Ирина Украинцева, психолог:

- В первую очередь, идет все из семьи. Когда ребенок себя чувствует одиноким, когда ему не с кем поговорить, он находит, скажем, удовлетворяет свои потребности в группе, в группе, где его поддержат, где ему скажут, что ты такой молодец, взял в руки нож, ты такой крутой.

Против участников массовой драки полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако юристы считают, что суровое наказание не решит эту проблему. Вместо этого подростков, совершивших правонарушение, необходимо направлять на реабилитацию, говорит Алена Дуля.

Алена Дуля, юрист:

- Все тюрьмы, места заключения - они лишь укрепляют преступника в человеке. Я считаю, что данная мера вообще должна применяться в качестве исключительной меры. Напротив же, он должен пройти вместе со своими родителями некий курс из раздела семейной медицины, курс у психолога.

Решить проблему подобных ожесточенных конфликтов среди подростков в один день нельзя, но меры необходимы. Специалисты предлагают создать в школах кабинеты медиации, по аналогии с судебной системой. В них подростки под присмотром психологов смогут решать свои проблемы и учиться не доводить конфликт до физической расправы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!