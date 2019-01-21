"Это как квест": закладчик наркотиков в Алматы рассказал тайны профессии

По его словам, за каждый спрятанный для клиентов пакетик психотропного вещества он получает 800 тенге.

Полиция Алматы при проведении рейда задержала молодого человека – "закладчика", который рассказал о распространении наркотиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Одна из целей рейдов в клубах - это пресечение распространения наркотиков. Но дилеры чаще попадаются на улицах города. Так накануне полиция задержала "закладчика". Молодой человек раскрыл схему работы через социальные сети. По его словам, за каждый спрятанный для клиентов пакетик психотропного вещества он получает 800 тенге. А для приема на такую работу ему пришлось сдавать определенные экзамены.

- Они дают мне задание, это как квест. Сделай 10 фотографий, пройдите по улице, якобы там товар заложен, сделай описание, оформите все это и скиньте мне. Оформляют через сайт, делают фотографии, отмечают фото и делают описание.

После таких откровений не составит труда и задержать "кураторов" закладчиков, говорят сотрудники полиции.

В полиции Алматы рассказали, что зону риска представляют ночные клубы, поэтому они на особом контроле. Полицейские составили список заведений, где чаще всего происходят нарушения, проводят рейды. Но, как показал один из последних таких выездов, людей в форме пускают не везде. Хотя профессиональная подготовка самих охранников клубов и ресторанов, а в отдельных случаях и их трудовая репутация, оставляют желать лучшего. Отслеживают и тех, кто продает наркотики. Эту работу проводят и бойцы Нацгвардии, патрулирующие опасные маршруты.

Пик работы для полицейских наступает в пятницу вечером. Пока горожане выбирают место отдыха, стражи порядка составляют маршрут патрулирования. Сегодня в южной столице уже есть свой рейтинг увеселительных заведений, опасных для посещения. В каждый район направляются несколько групп. По итогам таких рейдов в "черный список" попали 22 объекта.

Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента полиции Алматы:

- Охранники увеселительных заведений даже не в состоянии постоять за себя. Мы, департамент полиции города, этими рейдовыми мероприятиями требуем, чтобы нанимали лицензированную охрану, которая имеет навыки решения конфликтных ситуаций и применения физической силы в случае необходимости.

Сомнительные кафе и рестораны нанимают не только непрофессиональную охрану, но и часто нарушают закон: впускают несовершеннолетних и зарабатывают на продаже алкоголя и сигарет малолетним клиентам. Владельцы таких заведений не видят в этом ничего противозаконного.

После продолжительных споров им выписывают штраф. К примеру, за курение в неположенных местах заплатить придется и руководству кафе, и посетителям. По данным "Антитабачной коалиции", в Алматы каждое третье заведение нарушает закон о курении.

В ночных клубах сотрудникам полиции дают более серьезный отпор. Охранники буквально блокируют входную дверь, чтобы не пускать внутрь людей в форме. Работники клубов, по словам правоохранителей, порой даже не реагируют на конфликты между посетителями. Как правило, продолжение пятничных тусовок, нередко и криминальное, проходит уже за пределами увеселительных заведений. На этом настаивают сами охранники клубов и ресторанов, чтобы не нести ответственности за последствия, говорят в департаменте полиции.

Разнимать дерущихся на улицах нередко приходиться и бойцам Нацгвардии. Патрулирование улиц ведется круглосуточно. Из средств самозащиты - резиновые дубинки и наручники. Нарушители правопорядка нередко вооружены более серьезно, но это выясняется уже после задержания.

В целом в департаменте полиции Алматы отмечают снижение количества преступлений и увеличение их раскрываемости. По официальным данным, за прошлый год на Алматы пришлось почти четверть всех преступлений в республике. Раскрыто больше 6,5 тысяч уголовных правонарушений, раскрываемость тяжких преступлений составила 46%. Сокращение наблюдается почти по всем видам преступлений.

В полиции надеются и на помощь горожан, которые всегда могут сообщить о тех или иных нарушениях. Приходить же постоянно с проверками к субъектам малого и среднего бизнеса правоохранители не могут. И хотя рейды эффективны, но после ухода людей в форме нарушения, как правило, продолжаются.

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