Женщина погибла при пожаре в бане в Атырау

Молодой мужчина, 1997 года рождения, с ожогами госпитализирован в областную больницу.

В Атырау во время пожара в бане погибла женщина, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Пожар в бане в одном из частных домов по улице имени Алиева в областном центре начался в воскресенье во второй половине дня. Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали огонь, а затем потушили.

На месте пожара был обнаружен труп женщины, 1967 года рождения. Молодой мужчина, 1997 года рождения, с ожогами госпитализирован в областную больницу, сообщили в пресс-службе ДЧС.

Причины пожара устанавливаются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!