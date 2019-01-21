Женщина погибла при пожаре в бане в Атырау
Молодой мужчина, 1997 года рождения, с ожогами госпитализирован в областную больницу.
Фото : inform.kz21 января 2019, 07:23
В Атырау во время пожара в бане погибла женщина, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Пожар в бане в одном из частных домов по улице имени Алиева в областном центре начался в воскресенье во второй половине дня. Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали огонь, а затем потушили.
На месте пожара был обнаружен труп женщины, 1967 года рождения. Молодой мужчина, 1997 года рождения, с ожогами госпитализирован в областную больницу, сообщили в пресс-службе ДЧС.
Причины пожара устанавливаются.
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