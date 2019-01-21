Расслоение сетчатки: почему происходит и как лечить

Чтобы вовремя выявить ретиношизис или другие глазные болезни, необходимо посещать кабинет офтальмолога хотя бы раз в год.

Ретиношизис, или расслоение сетчатки – это заболевание сетчатки. Другими словами – патология, при которой ретинальные слои делятся на наружный и внутренний.

Причины возникновения

В зависимости от вида заболевания, ретиношизис может развиваться вследствие:

- наследственных патологий (генетические болезни, сцепленные с Х-хромосомой, болезнь Фавре-Гольдманна, болезнь Вагнера);

- дегенеративных процессов в сетчатке глаза (например, гигантская киста сетчатки, куполообразный ретиношизис);

- сосудистых заболеваний (например, пролиферативная диабетическая ретинопатия, серповидно-клеточная ретинопатия, окклюзия ЦВС, ретинопатия недоношенных);

- врожденных заболеваний (например, ямка ДЗН, болезнь Коутса);

- воспалительных процессов (например, парспланит, хронический иридоциклит, хронический увеит);

- онкологических заболеваний (например, злокачественная меланома, комбинированная гамартома сетчатки и пигментного эпителия, ретиношизис, гемангиома хориоидеи);

- других заболеваний глаз (например, длительно существующая регматогенная отслойка сетчатки, апластическая анемия);

- действия тератогенного фактора.

Симптомы

К сожалению, выявить заболевание на ранних стадиях без диагностики невозможно, так как оно никак себя не проявляет. В большинстве случаев больной замечает проблему уже на последних стадиях заболевания. При ретиношизисе у больного ухудшается периферическое зрение, он хуже ориентируется в пространстве при плохой освещенности. Если же процесс достигает центральной области сетчатки, то есть риск снижения центрального зрения.

При врожденном Х-сцепленном ретиношизисе снижение четкости зрения будет первым симптомом.

Наследственный ретиношизис чаще диагностируется в возрасте 7-9 лет.

Стадии ретиношизиса

I стадия – происходит расщепление сетчатки на ограниченном участке, элевация сосудов и образование интраретинальной жидкости вокруг них.

II стадия – наблюдается прогрессирование расщепления ретинальной оболочки без четкой границы между ретиношизисом и непораженной сетчаткой. Отмечается образование микрокист в слоях сетчатой оболочки.

III стадия – ретиношизис занимает несколько квадрантов с наличием обширных кист. Возникают разрывы полостей под сетчатую оболочку. Патологический процесс может переходить в отграниченную отслойку ретины.

Диагностика

Диагностировать заболевание возможно только в глазной клинике, используя базовые методы обследования: визиометрию, тонометрию, офтальмоскопию и циклоскопию.

Лечение

Для лечения таких осложнений ретиношизиса как гемофтальм или отслойка сетчатки используют хирургические методы лечения. КазНИИ глазных болезней предлагает современные методы лечения лазером с применением хирургии.

Хирургическое лечение применяется при уже выявленной отслойке сетчатки. Зачастую хирург-офтальмолог делает пломбирование сетчатки с помощью подшивания снаружи к глазному яблоку силиконовой пломбы. Либо проводят витреоретинальную операцию с удалением стекловидного тела из полости глаза и расправлением сетчатки изнутри.

Чтобы вовремя выявить ретиношизис или другие глазные болезни, необходимо посещать кабинет офтальмолога хотя бы раз в год.

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