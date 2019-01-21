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Самое популярное физическое упражнение оказалось опасным

В 2015 году в американской армии отказались от скручиваний и перешли на более безопасные планки.

Фото : AARON FAVILA / AP21 января 2019, 08:45

Одно из самых популярных физических упражнений — скручивание — оказалось травмоопаснее, чем другие. Более трети людей, которые качают пресс, попадают в больницу. К таким выводам пришли врачи и исследователи. Данные их анализа приводит Daily Mail.

Отмечается, что скручивание может привести к таким тяжелым травмам, что пациенты вообще на какое-то время могут потерять способность двигаться.

Речь идет преимущественно о повреждениях позвоночника в поясничной области: напряженные и слишком сжатые мышцы могут подтянуть поясницу вперед, а таз в то же время вывернуть назад, что и вызывает травму и довольно болезненную.

Доктора советуют заменить скручивания на планку, которая тоже помогает привести мышцы живота в форму. При этом упражнении позвоночник находится в естественном положении, и оно, по их словам, эффективнее. Так уже поступили в американской армии: в 2015 году там отказались от скручиваний и перешли на более безопасные планки.

Тем, кто все же хочет качать пресс, врачи рекомендуют использовать гимнастический шар — он может снизить риск получения травмы.


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