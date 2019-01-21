Число миллиардеров в мире за десять лет почти удвоилось

Финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось.

Число миллиардеров за последние десять лет практически удвоилось и в 2018 году достигло 2208 человек, а их состояние возрастало на 2,5 миллиарда долларов ежедневно, свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, подготовленное в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе.

По данным организации, прирост благосостояния этой группы людей за год составил 900 миллиардов долларов, и сейчас состояние миллиардеров является наибольшим за все время. Отмечается, что в период с 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.

Одновременно Oxfam фиксирует и другой тревожный тренд: финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось. Сравнивая полученные результаты, организация сделала вывод, что состояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию этих беднейших 3,8 миллиарда человек.

Так, в исследовании отмечается, что состояние самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до 112 миллиардов долларов, и теперь лишь 1% его состояния равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.

Oxfam основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим (Oxford Committee for Famine Relief). В настоящее время это международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель организации - решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире.

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