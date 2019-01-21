Белку из Алматы, возможно, ждет рестайлинг

Минувшим летом в центре Алматы возле Атакента установили гигантскую эко-инсталляцию - белку высотой 13 метров и весом 12 тонн.

Знаменитый арт-объект - алматинская "Белка", возможно, не будет разобран, а ее облик лишь претерпит изменения, передает МИА "Казинформ".

"В настоящее время организаторами ведутся переговоры с автором скульптуры "Белка" известным урбанистом господином Алексом Ринслером касательно возможного рестайлинга арт-объекта", - сообщили в управлении культуры и архивов Алматы в ответ на официальный запрос "Казинформ".

В управлении пообещали известить о принятом решении.

Минувшим летом в центре Алматы возле Атакента установили гигантскую эко-инсталляцию - белку высотой 13 метров и весом 12 тонн. Инсталляция тогда вызвала шквал комментариев у горожан. Автор белки - известный британский социальный арт-художник Алекс Ринслер. Обычно он через какое-то время сжигает свои инсталляции, но в случае с алматинской белкой ее планировалось просто разобрать.

Бюджету инсталляция обошлась в 15 млн тенге. Общая стоимость проекта 23 млн тенге.

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