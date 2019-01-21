Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Белку из Алматы, возможно, ждет рестайлинг

Минувшим летом в центре Алматы возле Атакента установили гигантскую эко-инсталляцию - белку высотой 13 метров и весом 12 тонн.

Фото : inform.kz21 января 2019, 10:03

Знаменитый арт-объект - алматинская "Белка", возможно, не будет разобран, а ее облик лишь претерпит изменения, передает МИА "Казинформ".

"В настоящее время организаторами ведутся переговоры с автором скульптуры "Белка" известным урбанистом господином Алексом Ринслером касательно возможного рестайлинга арт-объекта", - сообщили в управлении культуры и архивов Алматы в ответ на официальный запрос "Казинформ".

В управлении пообещали известить о принятом решении.

Минувшим летом в центре Алматы возле Атакента установили гигантскую эко-инсталляцию - белку высотой 13 метров и весом 12 тонн. Инсталляция тогда вызвала шквал комментариев у горожан. Автор белки - известный британский социальный арт-художник Алекс Ринслер. Обычно он через какое-то время сжигает свои инсталляции, но в случае с алматинской белкой ее планировалось просто разобрать.

Бюджету инсталляция обошлась в 15 млн тенге. Общая стоимость проекта 23 млн тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты