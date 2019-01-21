Публике впервые будет предложена обработка известного кюя "Жұмыр, Қылыш".

Государственный струнный квартет им. Г.А. Жубановой выступит с новой концертной программой "Моцарт. Дебюсси. Махамбет". Насыщенный музыкальный вечер из цикла "Казахквартет приглашает" пройдет 27 января в Камерном зале "Астана Опера".

В состав государственного струнного квартета входят признанные казахстанские музыканты лауреаты международных конкурсов – Айдар Токталиев (1-ая скрипка), Алексей Лебедев (2-ая скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт); художественный руководитель – заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель).

Театр "Астана Опера" продолжает популяризировать шедевры национальной музыки. Так, публике впервые будет предложена обработка известного кюя "Жұмыр, Қылыш" прославленного батыра, выдающегося поэта, композитора и борца за независимость казахского народа Махамбета Утемисова (автор обработки – Г. Узенбаева). В произведении воспеваются любовь к Родине, мужество, героизм казахского народа. Кюй Махамбета поражает глубиной мысли, темпераментом, удивительным богатством красок и мелодий. Великая музыка зарядит энергией и подарит слушателям эстетическое наслаждение.

В программу вечера также вошел Струнный квартет №17 си-бемоль мажор "Охота" австрийского классика В.А. Моцарта, посвященный его старшему коллеге и другу Й. Гайдну. Музыка квартета приобрела широкую популярность благодаря использованию в таких фильмах, как "Приключения Гекльберри Финна", "Таинственное свидание", "Семейка Тененбаум", "Звездный путь: Восстание".

Кроме того, прозвучит Струнный квартет соль минор, ор.10 французского композитора К. Дебюсси. Произведение отличают мечтательность, чувственность, разнообразие музыкальных образов, в нем наглядно продемонстрирован индивидуальный композиторский стиль К. Дебюсси с характерными тонкими изысканными гармониями и ясностью формы. С самого первого такта раскрывается многогранность композиции, где каждый инструмент исполняет абсолютно разные мелодические линии.

Начало концерта в 17:00.

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