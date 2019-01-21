Ауыл қамқоршысы. В Актюбинской области реализуют 314 проектов на сумму 2,6 млрд тенге

В 2018 году в сельской местности области было реализовано 344 проекта на сумму 2 млрд. тенге.

Актюбинские предприниматели вносят посильный вклад в развитие масштабного проекта "Ауыл - ел бесігі", инициированного Президентом в 2018 году в рамках модернизации социальной среды сельских территорий. Инициатива Главы государства нашла широкую поддержку в регионе и дала старт акции "Ауыл қамқоршысы", передает пресс-служба акима Актюбинской области.

Вопросы эффективной реализации проекта были обсуждены представителями бизнес-сообщества региона и государственных структур в акимате области.

"Ни один предприниматель не должен оставаться в стороне от благого дела. Каждый должен внести вклад в развитие родной земли, которая его воспитала, и внести свою лепту в реализацию всех социальных инициатив Главы государства", - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Отметим, что в 2018 году в сельской местности Актюбинской области было реализовано 344 проекта на сумму 2 млрд. тенге: построены новые социальные объекты, отремонтированы дороги и мосты, усилена материально-техническая база учреждений образования, здравоохранения, оказана помощь малообеспеченным и многодетным семьям.

В текущем году предприниматели продолжают вести шефство над родными селами и планируют оказать помощь на сумму 2,6 млрд. тенге. Так, 289 меценатов обещают реализовать 314 проектов в 199 населенных пунктах. В их числе 4 проекта в сфере здравоохранения, 16 – образования, 69 – ЖКХ, 95 - культуры и спорта и др. В основном, будут проводиться мероприятия по благоустройству парков, установке спортивных и игровых площадок, дорожные работы, ремонтироваться сельские клубы и культурные центры.

Деятель культуры РК, председатель совета аксакалов "Бірлік" Ассамблеи народа Казахстана Еркин Курманбеков считает, что модернизация сел заключается не только в открытии новых объектов. По его мнению, важно акцентировать внимание и на идеологическую составляющую: следует возродить Институт аксакалов, который будет воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, любви к Родине, а также провести конкурс "Ең үздік ауыл", который еще больше сплотит сельчан.

Отметим, что в рамках программы "Рухани жанғыру", статьи Президента "Семь граней Великой степи" ансамбль "Атамекен-аталар. Асылым - әжелер", даст концерты во всех районах области.

Участники проекта "Ауыл қамқоршысы" поделились планами на предстоящий год.

В частности, глава крестьянского хозяйства "Реймқұл" Самат Калдыгулов, построивший на собственные средства Дом культуры в селе Амангельды Алгинского района, планирует благоустроить парк, построить общественную баню для сельчан, отреставрировать и построить 10 домов.

Глава ТОО "Агрофирма Коквест" из села Хазретовка Мартукского района Владимир Проскурин в 2018 году восстановил центральное водоснабжение и бесплатно обеспечил питьевой водой дома всех пенсионеров, в 2019 году он планирует отремонтировать мост и решать текущие проблемы земляков.

Известный меценат, директор ТОО "Наурыз СИМ" Ибрагим Сарсенбаев в текущем году построит спортивный комплекс стоимостью 20 млн тенге в Иргизском районе. Глава КХ "Алтын Дала" Сандыбай Алитурлиев начнет строительство детского сада на 50 мест в селе Каракемир Хобдинского района и подарит жителям пос.Жарсай спортивный зал.

"Отрадно, что предприниматели области готовы приложить все усилия и поддержать инициативы Главы государства. Мы должны выполнить поручения Президента качественно и в срок", - заключил аким области.

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